Musk’ın serveti zirveye çıkıyor: 2027’de dünyanın ilk trilyoneri olabilir Informa Connect Academy'nin raporuna göre, Elon Musk’ın serveti yıllık ortalama yüzde 110 oranında büyüyerek 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olma potansiyeline sahip. Raporda, Musk dışında yakın gelecekte trilyoner olabilecek diğer isimler de değerlendirildi.

Haber Merkezi

Elon Musk, 2027'ye kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor.

Informa Connect Academy'nin yeni raporuna göre, Tesla CEO'su, SpaceX kurucusu ve X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi olan Musk, şu anda 251 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak öne çıkıyor.

Bu çarpıcı tahmin, Musk'ın gelecekteki ekonomik yükselişine dair analizleri artırıyor.

YÜZDE 110 BÜYÜME

Musk’ın yıllık ortalama yüzde 110 oranında büyüyen serveti ile 2027 yılında ilk trilyoner olabileceği öngörüldü. Raporda ayrıca trilyoner olabilecek başka isimlerde yer aldı.

DİĞER TRİLYONERLER

İkinci isim, olarak Hindistanlı iş insanı Gautam Adani’nin adı yer aldı. Adani'nin 2028’de trilyoner statüsüne ulaşabileceği öngörülüyor.

Ayrıca, teknoloji firması Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ve Endonezyalı enerji ve madencilik devi Prajogo Pangestu'nin de 2028’de trilyoner olabileceği belirtiliyor.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in ise 2030 yılında trilyoner olabilecekleri ifade ediliyor.

4 ŞİRKET TRİLYON BANDINI AŞTI

Şu an trilyon dolar değerine ulaşan dört şirket var.Microsoft ve Apple’dan sonra dünyanın en değerli üçüncü şirketi olan Nvidia, Mayıs 2023’te trilyon dolarlık şirketler kulübüne katıldı.

Nvidia’nın değeri Haziran 2024’te 3 trilyon dolar oldu.Berkshire Hathaway, Ağustos 2023’te trilyon dolar değerlemeye ulaşan son şirket oldu.

MİLYARDERDEN TRİLYONERE

Dünyanın ilk trilyonerinin kim olacağı sorusu, dünyanın ilk milyarderi John D. Rockefeller'dan bu yana kamuoyunun ilgisini çekiyor.

1916 yılında bu ünvana ulaşan Rockefeller, dünyanın ilk onaylanmış Amerikan doları milyarderidir ve hala tarihin en zengin şahsiyeti unvanını elinde tutmaktadır.

KARBON EMİSYONUNA NEDEN OLUYORLAR

Birçok akademisyen muazzam servet birikimini toplumsal bir hastalık olarak görüyor.

Bir rapora göre, dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesim, en yoksul yüzde 66’dan daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor.