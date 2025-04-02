Musk'ın yakında görevinden ayrılacağı iddiası

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Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona erebilir...

Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olduğu belirtildi.

Ancak habere göre, Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.

GELECEK HAFTALARDA GÖREVİNDEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Aynı yetkili, halen "özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında sona erecek bu sürenin sonunda görevinden ayrılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.