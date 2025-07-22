Müzede sergilenen 6 milyon dolarlık muzu yine yediler

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın dünyaca ünlü eseri “Comedian” yani duvara bantlanan taze muz, 12 Temmuz’da Fransa’nın doğusundaki Centre-Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Ancak muzun sergilenme süresi uzun olmadı...

Müze tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik ekibi, muzun bir ziyaretçi tarafından tekrar yenmesi üzerine “iç prosedürler doğrultusunda hızlı ve sakin” şekilde müdahale etti.

YENİDEN YERİNE KONULDU

Muz birkaç dakika içinde yeniden yerine yerleştirildi. Açıklamada, eserdeki muzun “sadece geçici bir unsur” olduğu ve sanatçının talimatları doğrultusunda düzenli olarak yenilendiği belirtildi.

Sanatçının ise ziyaretçinin muzun kendisini sanat eseri sanmasından hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.

Cattelan’a göre, eğer gerçekten eseri yemek isteseydi, muzla birlikte kabuğunu ve yapıştırıldığı bandı da yemeliydi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMADI

Müze olaya ilişkin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadı.

“Comedian” eseri, sanat piyasasındaki finansal spekülasyonların saçmalığını ve bilgi sistemlerinin kırılganlığını vurgulamayı amaçlıyor.