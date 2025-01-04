Myanmar'da 6 bin mahkum af kapsamında serbest bırakılacak

DHA

Myanmar'da dikkat çeken karar...

İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 77’nci yıl dönümünde darbe yönetimi altındaki Myanmar'da siyasi gerilim, istikrarsızlık ve silahlı çatışmalar devam ediyor.

6 BİN MAHKUM SERBEST BIRAKILACAK

Askeri hükümet bağımsızlık günü sebebiyle çıkarılan af kapsamında 6 bin mahkumun serbest bırakılacağını, bazı mahkumların cezalarında da indirime gidileceğini açıkladı.

4 OCAK BAĞIMSIZLIK GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR

1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından sömürge yönetiminden kurtuluşun sembolü haline gelen 4 Ocak, her yıl Myanmar halkı tarafından Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.