Myanmar'da 6 bin mahkum af kapsamında serbest bırakılacak

DHA
Myanmar'da dikkat çeken karar...
İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 77’nci yıl dönümünde darbe yönetimi altındaki Myanmar'da siyasi gerilim, istikrarsızlık ve silahlı çatışmalar devam ediyor.
6 BİN MAHKUM SERBEST BIRAKILACAK
Askeri hükümet bağımsızlık günü sebebiyle çıkarılan af kapsamında 6 bin mahkumun serbest bırakılacağını, bazı mahkumların cezalarında da indirime gidileceğini açıkladı.
4 OCAK BAĞIMSIZLIK GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR
1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından sömürge yönetiminden kurtuluşun sembolü haline gelen 4 Ocak, her yıl Myanmar halkı tarafından Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış