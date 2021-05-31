Euro
10.4626
0.2%
Dolar
8.5744
0.11%
Altın
525.58
0.25%
Borsa
1.422
0%
Bitcoin
298.778
-2.68%
EXEN Coin
31.25
-1.29%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Myanmar'da darbe karşıtlarına müdahalede ölü sayısı 840'a çıktı

    Son bir gün içinde ordunun müdahalesi sonucu 3 kişi daha hayatını kaybetti.
    • AA
    • 31.05.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Myanmar'da darbe karşıtlarına müdahalede ölü sayısı 840'a çıktı

    Myanmar'da yönetime darbe yapan ordunun sivillere müdahalesi sürüyor.

    Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'nun (AAPP) raporuna göre son 24 saatte 3 can kaybı daha doğrulandı.

    TOPLAM CAN KAYBI 840

    Raporda, toplam can kaybı 840 olarak güncellenirken 4 bin 409 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

    1881 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

    Myanmar da darbe karşıtlarına müdahalede ölü sayısı 840 a çıktı #1

    ETNİK SİLAHLI GRUBUN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan, Myanmar'ın Kachin eyaletinde varlık gösteren Şan Milletleri Ordusunun (SNA) komutan yardımcısı Sao Khun Kyaw uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

    The Irrawaddy gazetesine konuşan SNA sözcüleri, Kyaw'ın 26 Mayıs'ta koruma eşliğinde yolda giderken Myanmar ordusundan bir keskin nişancının ateş etmesi sonucu öldürüldüğünü belirtti.

    Ülkedeki 1988 ayaklanmasının ardından SNA'ya katılan Kyaw, silahlı grubun önemli yöneticilerinden biri olarak görülüyordu.

    Myanmar da darbe karşıtlarına müdahalede ölü sayısı 840 a çıktı #2

    MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

    Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

    Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

    Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir