Myanmar’da darbe protestolarında bilanço arttı: 701 sivil öldü

Darbe karşıtı gösteri yapan halka karşı ordunun silahlı müdahalesi sonucunda Myanmar’da ölenlerin sayısı ve gözaltı sayısı arttı.

Myanmar’da 1 Şubat askeri darbesinin ardından tansiyon düşmedi.

Darbe karşıtı halk 6 Şubat’tan bu yana meydanlara inerek, cunta yönetimini protesto etmeye başladı.

Güvenlik güçleri protestoculara karşı güç kullanınca meydana gelen çatışmalarda birçok protestocu hayatını kaybetti.

701 KİŞİ ÖLDÜ

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 701'e yükseldiği kaydedildi.

3 BİN 12 KİŞİ TUTUKLU

Ayrıca 3 bin 12 kişinin gözaltında tutulduğu belirtilirken, darbe karşıtı 656 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Dün Bago kentinde Myanmar ordusunun protestoculara silahlı müdahalesinde en az 82 kişi yaşamını yitirmişti.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları ile 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı. 1 yıllık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.