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Haber Merkezi

Myanmar'da bugün yerel saatle 12.50'de 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Depremler, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Myanmar'da ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirirken, askeri yönetim 6 bölgede acil durum ilan etti.

DEPREM TAYLAND'I DA VURDU

Myanmar'da yaşanan depremden etkilenen ve depremi 7.3 büyüklüğünde hisseden Tayland'da ise çöken binada 3 kişi hayatını kaybederken, 90 kişiden haber alınamıyor

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti.

Ülkede durumun kontrol altında olduğu belirtilirken, depremin ilk yaşandığı anda yaşanan panik de görüntülendi.

HAVUZLAR TAŞTI, İÇİNDEKİLER KIPIRDAMADI

Myanmar'daki deprem, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki gökdelen ve rezidansların en üst katındaki havuzların suyunun aşağıya boşalmasına neden oldu.

O sırada havuzda olanların kaçmak yerine olayı görüntülediği ve hatta havuzdan çıkmak gereğini duymadıkları görüntülere yansıdı.