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AA

Güneydoğu Asya'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı...

Euro-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre; Myanmar'ın Sagaing bölgesi yakınlarında yer alan Mandalay bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirlendi.

AFAD da depremi, "Çin’in güneyinde, Myanmar’da uluslararası ajanslardan alınan bilgilere göre 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." şeklinde duyurdu.

BİNALAR YIKILDI

Gökdelenler ve bazı binaların yıkıldığı öğrenildi.

Depremin ardından bölgede 6.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem nedeni ile eski Sagaing Köprüsü'nün bazı bölümleri çöktü.

HENÜZ HASAR VE CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

DEPREM KOMŞU ÜLKELERDEN HİSSEDİLDİ

Depremin Çin'in güneybatısında da hissedildiği öğrenildi.

Bangladeş, ve Laos da depremden etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

MYANMAR'DAKİ DEPREM BANGKOK'U ETKİLEDİ

Deprem Tayland'da da hissedildi.

Deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ise 7.3 büyüklüğünde ölçüldü.

Korkuya kapılan bölge sakinleri, yoğun nüfuslu Bangkok'un merkezindeki yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.

Depremin etkilediği Bangkok’ta gökdelenlerin üst katlarındaki havuzların suları taştı, inşaat halindeki binalar yıkıldı.

TAYLAND'DA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, güçlü depremin ardından acil toplantı yapılacağını açıkladı.

DERİNLİĞİ 10 KİLOMETRE

Almanya'nın GFZ yer bilimleri merkezi, geçici raporlara göre, öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün komşu Myanmar'da olduğunu kaydetti.