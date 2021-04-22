Myanmar’da sivil hükümet temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi

Cunta yönetimine karşı kurulan sivil hükümette görevli Bakan Soe,"Arakan'daki kardeşlerimize yeteri kadar ses çıkaramadığımız için hükümet adına özür diliyorum.” dedi.

Myanmar’da 1 Şubat askeri darbesinin ardından tansiyon düşmüyor.

Cunta karşıtı halk, 6 Şubat tarihinde meydanlara inerek protesto gösterilerine başladı.

Ordunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 739 oldu.

3 bin 331 kişinin, darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbeyi tanımayan milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) tarafından, sivil hükümet Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) kuruldu.

BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivil hükümetin Kadın, Genç ve Çocuk Bakanı Susanna Hla Hla Soe, internet ortamında bir basın toplantısı düzenledi.

Soruları yanıtlayan Soe, Myanmar'daki krizi görüşmek için 24 Nisan'da Endonezya'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısına ilişkin açıklamalar yaptı.

Soe, "ASEAN, söz konusu toplantıda cuntanın değil bizim temsil edilmemize olanak tanımalıdır. NUG, halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan bir hükümettir." dedi.

“YETERİ KADAR SES ÇIKARAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ”

Sivil hükümetin Myanmar ordusuna karşı başarılı olması durumunda, Arakanlı Müslümanlar ve ülkedeki diğer etnik gruplara karşı tavrının nasıl olacağına dair soruya Soe şu ifadeler ile yanıt verdi:

"Aung San Suu Çii hükümeti döneminde milletvekilliği yapmış biri olarak, etnik gruplar ve insan hakları sorununa dair somut adımlar atamadığımızı kabul ediyorum."





"Arakan'daki kardeşlerimize yeteri kadar ses çıkaramadığımız için hükümet adına özür diliyorum. 31 Mart'ta ilan ettiğimiz Federal Demokrasi Anlaşmasında, sivil hükümette bütün etnik ve dini unsurlara yer vereceğimizi çok net bir şekilde belirttik. Bu süreçte geçmişteki hatalarımızdan ders çıkararak herkes için yeni bir başlangıç yapacağız."

Sivil hükümetin her türlü etnik ve dini ayrımcılığın karşısında duracağı vurgulandı.

1059 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) hazırladığı raporda yer alan verilere göre, ülkede 1059 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından, ordu 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

1 yıllığına olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediliyor.