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DHA

Myanmar'da geçen hafta cuma günü yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Mandalay şehrinde yıkılan bir otelde yürütülen arama kurtarma çalışmaları, tam 60 saat sonra umut verici bir sonuç verdi. Ekipler, enkaz altından sağ olarak çıkardıkları bir kadını kurtarmayı başardı.

1700 CAN KAYBI VAR, 300 KİŞİ KAYIP

Depremin ardından yapılan açıklamalarda, 1.700 kişinin hayatını kaybettiği, 3.400 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 300 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.