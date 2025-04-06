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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e yükseldi

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e yükseldi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 471'e çıktı.