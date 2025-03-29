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Haber Merkezi

Asya'yı vuran büyük yıkım...

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ı 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem vurdu.

İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Myanmar'ın en büyük ikinci kenti Mandalay'e 17,2 kilometre uzaklıktaki 7.7'lik deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DİĞER ÜLKELERDE DE HASARA YOL AÇTI

Sarsıntı Tayland, Hindistan ve Çin'de de hasara yol açtı.

İlk depremin hemen ardından 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

CAN KAYBI BİNİ GEÇTİ

Myanmar devlet medyası, can kaybını 1002 olarak açıklandı, yaralı sayısı ise 2 bin 376 olarak belirtildi.

KÖPRÜ VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Depremin merkez üssü Myanmar'da bazı yolların ikiye ayrıldığı görüldü.

Bir köprünün çöktüğü de belirtildi.

Gökdelenleri yıkan deprem, birçok binada hasara yol açtı.

Myanmar'da ülkenin kontrolünü elinde bulunduran askeri cunta, uluslararası yardım talebinde bulundu ve kan bağışı çağrısı yaptı.

ABD CAN KAYBI ARTACAK DEDİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bölgedeki nüfus yoğunluğunu ve depremin büyüklüğünü hesaba katarak, can kaybı tahminini 10 bin olarak açıkladı.

İŞÇİLER ENKAZ ALTINDA KALDI

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil toplantı yaptı ve Bangkok'ta acil durum ilan edildi.

Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok'ta devlet daireleri için inşa edilmekte olan 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını söyledi.

42 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

VALİDEN TEDBİR ÇAĞRISI

Tayland borsası, yaptığı açıklamada Myanmar'ın merkezini vuran depremin ardından faaliyetlerin tamamen durduğunu açıkladı.

Depremin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çok sayıda yüksek binada hasara yol açtığı belirtildi.

Vali Chadchart Sittipunt, hasar gören bina sayısının henüz bilinmediğini ve incelemelerin devam ettiğini söyledi.

İnsanları tedbirli olmaya çağırdı.

GÖLGE BAKAN: DURUM ÇOK CİDDİ

Myanmar gölge dışişleri bakanı, yaptığı açıklamada depremin merkezı̇ne yakın Mandalay'da daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi.

“İletişim ciddi bir sorun, erişim sınırlı, internet kısıtlı” diyen bakan, “Durum çok ciddi, uluslararası insani ve teknik yardıma acil ihtiyaç var.” diye ekledi.

Gölge bakan, Myanmar'da depremde şu ana kadar en az 12 kişinin öldüğünü doğruladıklarını belirtti.

İnsani yardım sağlamak için cunta karşıtı isyancıları konuşlandıracaklarını sözlerine ekledi.

AB YARDIMA HAZIR

Myanmar'ın orta kesiminde meydana gelen depremin ardından başkentteki bir hastanenin acil servisinin bir bölümünde ciddi hasar meydana geldi.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Fransa da destek vermeye hazır olduğunu ve Tayland'ın başkentindeki diplomatik binalarının tahliye edildiğini belirtti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili, "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok." dedi.

Myanmar'da iktidardaki ordu birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, "Devlet, durum hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yapacak ve insani yardım sağlamanın yanı sıra kurtarma operasyonları yürütecek." denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki depremlerde hayatın kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.