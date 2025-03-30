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Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 1644'e ulaştı

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 1644'e ulaştı Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin 1644'e, yaralıların sayısının ise 3 bin 408'e çıktığı bildirildi.