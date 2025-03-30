AA & Ensonhaber
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Ülkedeki askeri yönetimin enformasyon ekibi önceki gün yaşanan depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
Depremlerde şu ana dek 1644 kişinin öldüğü, 3 bin 408 kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.
CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 6 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.
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