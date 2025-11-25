Namibya'da seçim kazanmaya hazırlanıyor: Adı ise Adolf Hitler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Namibya'da 59 yaşındaki Adolf Hitler Uunona, 26 Kasım'da yapılacak yerel seçimlerde zafer kazanmaya hazırlanıyor.

SEÇİM KAZANMAYA HAZIRLANIYOR

Hitler, beş yıl önce aynı bölgede oyların yüzde 85'ini alarak bir koltuk elde etmişti.

Sol görüşlü Swapo partisinin üyesi olan Hitler, 2020'de Ompundja bölgesinde seçimi kazandığında adı nedeniyle dünya basınında çok konuşulmuştu.

"BABAM BİLMİYORDU"

O zamanlar Alman gazetesi Bild'e konuşan Hitler, babasının kendisine bu ismi verirken Nazi liderin kim olduğunu bilmediğini söylemişti.

"Babam muhtemelen Adolf Hitler'in neyi temsil ettiğini bilmiyordu. Çocukken ismim bana tamamen normal geliyordu" diyen Hitler, yıllar geçtikçe ismin tarihsel yükünü anladığını belirtti.

Hitler, "Büyüdükçe bu adamın tüm dünyayı fethetmek istediğini öğrendim. Bunların hiçbiriyle bağlantım yok" ifadelerini kullanmıştı.

'HİTLER'İ KULLANMAKTAN KAÇINIYOR

Uunona'nın eşi kendisine "Adolf" diye sesleniyor.

Kamuya açık alanlarda ise "Hitler" kelimesini kullanmaktan kaçınıyorlar.

Bununla birlikte adını değiştirmeyi düşünmediğini vurgulayan siyasetçi "Tüm resmi belgelerde böyle geçiyor. Artık çok geç" dedi.

Namibya bir dönem Alman sömürgesi olduğu için ülkede hâlâ Almanca yer adları bulunuyor.

Adolf gibi geleneksel isimlere de sık rastlanıyor.