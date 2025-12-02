NASA'nın araştırmasına göre ozon tabakasındaki delik kapanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyayı ve canlıları zararlı ışınlardan koruyan ozon tabakasının aşındığı, delindiği ve iklim değişikliği gibi dünyamızı tehdit eden bazı sonuçlara yol açtığı, bilim insanlarınca uzun süredir tartışılıyor.

NOAA ve NASA bilim insanlarının yakın zamanda yaptıkları bir çalışmaya göre, günümüzde ozon tabakasındaki delik, önceki yıllara göre daha küçük.

BU KADAR KÜÇÜK OLDUĞUNA ÇOK AZ RASTLANMIŞTI

Yayınlanan raporda, ozon tabakasındaki deliğin son 30 yılda sadece 4 kez bugünkünden daha küçük olduğu gözlemlendi.

Şu ana kadarki en büyük delik 2006 yılında ölçülmüştü.

DELİNMEYE KARŞI ÇABALAR FARK YARATIYOR

Bilim insanları, dünyada ozon tabakasının aşınmasına karşı yürütülen çabaların büyük oranda fark yaratmış olduğunu vurguladı.

1992'de yürürlüğe giren Montreal Protokolü isimli regülasyonlar atmosfere zarar veren maddeleri azaltarak ozon tabakasının iyileşmesini sağlıyor.

ABC'nin haberine göre Nasa Ozon Araştırma Takımı lideri, bilim insanı Paul Newman, "Stratosferde 25 yıl önceki kadar klor olsaydı, bu yıl ölçtüğümüz delik de bir milyon kilometre kare daha büyük olurdu." dedi.

Eforlar mevcut hızda devam ederse ozon tabakasının bu yüzyılın sonuna kadar tamamen iyileşmiş olması bekleniyor.