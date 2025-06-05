National Geographic Türk mutfağı'nı Londra'da tanıttı

AA

Dünyaca ünlü dergi National Geographic Traveller UK, Türk Mutfağı Haftası kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve National Geographic Traveller UK işbirliğiyle Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Büyükelçi Osman Koray Ertaş, TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, National Geographic Traveller İngiltere Editörü Pat Riddell ve 2 Michelin yıldızı sahibi Türk şef Fatih Tutak’ın da katıldığı etkinlikte, İngiltere’de bulunan 200’e yakın yemek yazarı, gezi yazarı, gazeteci ve influencer ağırlandı.

Etkinlikte Türk mutfağının zengin çeşitliliği ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı, katılımcılara örnek tatlar sunuldu.