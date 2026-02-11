NATO: Avrupalı müttefikler daha belirgin rol üstlenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada anlaşmanın NATO içinde sorumlulukların daha adil paylaşılmasına yönelik değişimin parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Anlaşmayla Avrupalı müttefiklerin NATO komuta yapısı içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, "(Anlaşma) Aynı zamanda ABD’nin, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı rolünün korunması da dahil NATO'nun komuta ve kontrol yapısına bağlılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

ABD BAZI KOMUTANLIKLARI DEVREDECEK

İngiltere'nin halihazırda ABD'nin komuta ettiği Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı devralacağı, İtalya'nın ise yine şu anda ABD'nin liderliğinde bulunan Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın komutasını üstleneceği kaydedildi.

Almanya ve Polonya'nın Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı dönüşümlü olarak yöneteceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu düzenlemeyle kriz ve çatışma durumlarında operasyonel seviyede liderlik eden üç müşterek kuvvet komutanlığının tamamı Avrupalılar tarafından yönetilecek" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin halihazırda komutasını yürütmekte olduğu Müttefik Kara Komutanlığı ve Müttefik Hava Komutanlığı'na ilave olarak Müttefik Deniz Komutanlığı'nın sorumluluğunu da üstleneceği aktarılarak, "Söz konusu değişiklikler mevcut personel rotasyon takvimiyle uyumlu şekilde gelecek yıllarda kademeli olarak hayata geçirilecek" bilgisi paylaşıldı.