NATO duyurdu: Polonya hava sahasını korumak için 2 Norveç F-35'i havalandı

Polonya'da sıcak dakikalar yaşanıyor...

Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girmesi üzerine NATO, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Açıklamasında NATO, Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girmesi üzerine ülkede konuşlu 2 Norveç F-35 savaş uçağının havalandığını duyurdu.

"NATO'NUN DOĞU KANADINA OLAN BAĞLILIĞINI GÖSTERMİŞ OLDU"

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ocak'ta Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girdiği belirtildi.

Buna karşılık ülkede konuşlandırılmış 2 Norveç F-35'inin havalandığı kaydedilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Norveç jetleri ilk kez Polonya hava sahasını aktif olarak savunmak üzere havalanarak müttefiklerin, NATO'nun doğu kanadına olan bağlılığını göstermiş oldu.