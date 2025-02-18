NATO Genel Sekreteri: Avrupa güvenlik garantileri sağlamada Ukrayna'ya öncülük etmeye hazır

AA & Ensonhaber

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zirveden hazır ve istekli olunduğu sonucunu çıkardığını belirten Rutte, "Avrupa, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye hazır ve istekli" ifadelerini kullandı.

TAAHHÜDÜN NET OLDUĞUNU BELİRTTİ

Rutte, Avrupa'nın NATO'nun kolektif güvenliğine yatırım yapmak için de hazır ve istekli olduğunu aktararak ayrıntıların kararlaştırılmasının gerekeceğini ancak taahhüdün net olduğunu kaydetti.