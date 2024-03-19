NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan'da Paşinyan'la görüştü: İş birliği mesajı verdiler Başbakan Paşinyan, Ermenistan olarak askeri ittifakla ortaklığı genişletmek istediklerini söyledi. Stoltenberg de Erivan'ın KFOR misyonunun kilit ortaklarından biri olduğunu belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg ve Paşinyan, taraflar arasında iş birliğinin artırılmasına ilişkin mesajlar verdi.

Paşinyan, söz konusu görüşmenin Ermenistan-NATO iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik konularını ele almak için "iyi bir fırsat" olduğunu söyledi.

NATO ile iş birliğini artırmak istiyor

Mevcut siyasi diyaloğu sürdürmek ve geliştirmek istediklerini belirten Paşinyan, "İttifakla ortaklığı genişletmekle ilgileniyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Ermenistan'ın uzun süredir NATO'nun ortağı olduğunu kaydetti.

"Barışı koruma misyonunun kilit ortağı"

"NATO görev ve operasyonlarına katkılarınızı da memnuniyetle karşılıyorum." diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

Ermenistan, yaklaşık 20 yıldır NATO'nun KFOR barışı koruma misyonunun kilit ortaklarından biri oldu.



Kosova'da güvenli ve emniyetli ortam sağlanmasına yardımcı oluyorsunuz. Son yıllarda artan asker katkılarınızı memnuniyetle karşılıyorum.

Stoltenberg: Kalıcı barış fırsatı var

Ermenistan ve Azerbaycan'ın, yıllar süren çatışmaların ardından artık kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip olduğunu belirten Stoltenberg, Güney Kafkasya'da istikrarın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

Bu nedenle her iki ülkeyi de ilişkilerin normalleşmesinin önünü açacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum.



NATO, Ermeni egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve sizin barışçıl arzularınızı destekliyor.

"Putin başarırsa, saldırganlığı Ukrayna'da bitmez"

Jens Stoltenberg, sözü devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na getirirken şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna ile dayanışmanızı memnuniyetle karşılıyor ve tüm ortakları, Putin'in saldırganlık savaşını kazanmamasını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya davet ediyorum.



Savaş alanındaki durum, zor olmaya devam ediyor. Ancak bu, desteğimizi azaltmak için değil, adım atmamız için bir nedendir.



Putin Ukrayna'da başarılı olursa, saldırganlığının burada bitmeyeceğine dair gerçek bir risk var. Diğer otoriter aktörler de cesaretlenecektir.

Güney Kafkasya'da iş birliği mesajı

NATO ile Ermenistan arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Stoltenberg, konuşmasının sonunda şöyle dedi: