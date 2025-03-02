Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti.

BBC'ye verdiği röportajda Trump ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını ancak Zelensky'e Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini aktardı.

Rutte, Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ABD, UKRAYNA VE AVRUPA BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"

Mark Rutte, Trump ile Zelensky arasında yaşanan tartışmanın talihsiz olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi onarmaları gerektiğini söyledi, "Zelensky'nin Trump ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli" diye konuştu.

Rutte, bu konuyu Zelensky ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdiğini belirtirken, "Zelensky ile iki kez telefonda görüştüm. Ona şunu söyledim: Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Ayrıca, Rutte, Trump'ın 2017'den 2020'ye kadar süren ilk liderliği sırasında ABD'nin Javelin tanksavar füze sisteminin satışını onayladığını anımsatarak bunun da Ukrayna'nın Rusya'ya karşılık vermesini sağladığını sözlerine ekledi.