Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
Gergin geçen görüşme esnasında kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışması gündeme oturdu.
Zelensky, Trump öncesi başkanlar da dahil ABD yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi.
KAZANAN PUTİN OLDU
Gelişmelerin ardından dünya basınında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğu yorumları yapıldı.
Avrupa ülkelerinin desteğine rağmen Ukrayna'nın yalnız kaldığı ifade edildi.
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