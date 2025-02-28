Haberler



Dünya



Zelensky ile Trump'ın görüşmesinin kazananı Putin oldu

Zelensky ile Trump'ın görüşmesinin kazananı Putin oldu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi gergin geçti. Bu durum kazanan tarafın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğu yorumlarına neden oldu.