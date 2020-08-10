Dolar
7.3266
-0.1512%
Euro
8.602
-0.159%
Altın
2027.57
-0.367%
Borsa
1075.52
1.4077%
G. Altın
478.546
0.2927%
Bitcoin
86659.18
-0.5058%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    NATO Genel Sekreteri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

    Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 23:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    NATO Genel Sekreteri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de gerilimin artmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ı aralarındaki sorunları “müttefiklik dayanışması” ruhuyla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.

    "ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ÇÖZÜLMELİ"

    Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz’deki durumu görüştüm. Durum, müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli” dedi.

    NATO Genel Sekreteri nden Doğu Akdeniz açıklaması #1

    Görüş Bildir