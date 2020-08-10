NATO Genel Sekreteri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ı aralarındaki sorunları “müttefiklik dayanışması” ruhuyla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de gerilimin artmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz’deki durumu görüştüm. Durum, müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli” dedi.