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NATO Genel Sekreteri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 23:01
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de gerilimin artmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ı aralarındaki sorunları “müttefiklik dayanışması” ruhuyla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.
"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ÇÖZÜLMELİ"
Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz’deki durumu görüştüm. Durum, müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli” dedi.