NATO, Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki askeri varlığını ilk kez doğruladı

İHA

Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya gönderildiği yönündeki iddialar sonrası birçok ülkeden tepki açıklamaları gelmiş ve bu kapsamda birtakım gelişmeler yaşanmıştı.

Yaşanan son gelişmede ise, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya gönderildiğini ve Kursk bölgesine konuşlandırıldığını teyit ederek ilk kez iddiayı doğruladı.

RUSYA REDDETTİ, NATO DOĞRULADI

Güney Kore’nin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya destek amacıyla Ukrayna’da konuşlandığına ilişkin iddiasının ardından patlak veren kriz derinleşiyor.

Rusya’nın reddettiği iddiaları NATO doğrularken, NATO ilk kez Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandığını ve Ukrayna birliklerinin bulunduğu Kursk sınır bölgesinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE GENİŞLEMESİ ANLAMINA GELİYOR"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Koreli güvenlik ve savunma yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, haftalar süren istihbarat raporlarının ardından Kuzey Kore askerlerinin konuşlandığını doğrulayabileceğini aktardı.

Rutte, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya gönderildiğini ve Kursk bölgesine konuşlandırıldığını teyit edebilirim. Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılması, Kuzey Kore'nin Rusya'nın yasadışı savaşına devam eden müdahalesinde önemli bir tırmanma anlamına geliyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali ve Rusya-Ukrayna savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesi anlamına geliyor. NATO, Rusya ve Kuzey Kore'ye bu eylemleri derhal durdurmaları çağrısında bulunuyor.

"PUTİN'İN ARTAN ÇARESİZLİĞİNİN BİR İŞARETİDİR"

NATO Genel Sekreteri ayrıca, Kuzey Kore’nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya milyonlarca mermi ve balistik füze gönderdiğini de sözlerine ekleyerek, Putin’in ise Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımların etkisini azaltmak için askeri teknoloji ve çeşitli alanlarda destek gönderdiğini duyurdu.

“Kuzey Kore birliklerinin Kursk’ta konuşlandırılması Putin’in artan çaresizliğinin bir işaretidir.” diyen NATO Genel Sekreteri Rutte, 600 bin Rus askerinin savaşta öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirerek Putin’in Ukrayna'ya yönelik saldırısını destek olmadan sürdürmesi mümkün olmadığının altını çizdi.

"UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR"

“Bu nedenle Ukraynalılar cesaretle karşı koyuyor.” diyen Rutte, açıklanmasını şu ifadeler ile devam ettirdi:

NATO müttefikleri özgür ve demokratik bir Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bugün, Ukrayna’ya yönelik desteğin arttırılması ihtiyacını ele aldık. Yaşananları yakından takip ediyoruz.

500 KUZEY KORELİ ASKERİN RUSYA'YA VARDIĞI DUYURULMUŞTU

NATO Genel Sekreterinin açıklamasına rağmen ne kadar Kuzey Kore askerinin Ukrayna’da konuşlandırıldığı tam olarak bilinmiyor.

Ancak Güney Kore istihbaratı, bu ayın başında bin 500 Kuzey Koreli askerin Rusya’ya vardığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta yapığı açıklamada iddiaları reddederek, “Bu bizim egemen kararımız. Kullanıp kullanmayacağımız, nerede, nasıl kullanacağımız ya da tatbikat, eğitim yapıp yapmayacağımız ya da bazı deneyimleri aktarıp aktarmayacağımız bizim kararımız.” sözlerini sarf etmişti.