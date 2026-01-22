NATO, Kuzey Kutbu'nda Rusya-Çin işbirliğinden endişeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Çin tehditlerine karşı Grönland'a ABD'nin sahip olması gerektiği tehditlerinin ardından NATO'dan konuya dair bir yorum geldi.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

RUSYA VE ÇİN DEVRİYE FAALİYETLERİNİ YOĞUNLAŞTIRIYOR

Grynkewich, Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinin Kuzey Kutbu bölgesinde İttifak için endişe kaynağı olduğunu belirterek, son birkaç yılda iki ülkenin hem deniz hem de hava alanlarında ortak devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdığını söyledi.

Özellikle uzun menzilli bombardıman uçaklarının ortak görev gerçekleştirdiğini dile getiren Grynkewich, NATO'nun bölgedeki duruşunu güçlendirmek ve uygun yanıtlar üretmek için çalıştığını kaydetti.

"İTTİFAK'IN UYUM İÇİNDE OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK"

Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na liderlik eden Giuseppe Cavo Dragone da iki günlük toplantıda İttifak'ın uyum içinde olduğunu gözlemlediğini vurguladı.

"HALA YÖNLENDİRME BEKLİYORUZ"

Genel Sekreter Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda çerçeve anlaşmasına varmasıyla ilgili Dragone, "Henüz çok erken aşamadayız. Elbette Grönland, Danimarka ve bizim aramızda bir çerçeve oluşturulduğunu biliyoruz ancak hala yönlendirme bekliyoruz ve ondan sonra işimize başlayacağız." dedi.

ARKTİK'TE TATBİKATLAR PLANLANIYOR

Dragone, gelecek aylarda Arktik'te planlanan birkaç tatbikat olduğunu belirterek, "Başka bir gözetim faaliyeti yapmakla görevlendirilirsek, İttifak tüm gereksinimleri karşılamak için burada bol miktarda kapasite ayırdı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün gece NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu duyurmuştu.