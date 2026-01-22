YPG/SDG elebaşlarından İlham Ahmed, İsrail televizyonunda yardım istedi

Suriye'de çıkan YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında patlak veren çatışmalar, terör örgütünün geri çekilmesi ve ateşkes anlaşması imzalanmasıyla sona ermişti.

YPG/SDG'nin elebaşlarından İlham Ahmed, İsrail medyasında Suriye ordusuna karşı yardım isteklerinde bulundu.

RÖPORTAJDAN KESİTLER PAYLAŞILDI

İsrail'in i24 kanalına konuşan Ahmed’in demecinden iki kısa kesit, televizyonun Kıdemli Prodüktörü Yulia Pobegailova’nın kişisel sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Hangi tarihte gerçekleştirildiği belirtilmeyen röportaja ait ilk video, Suriye hükümeti ile örgüt arasında 4 günlük şartlı ateşkesin devreye girdiği 20 Ocak tarihinde paylaşıldı.

"İSRAİL HÜKÜMETİ, ARADA OLANLAR VAR"

Videoda Ahmed’in, “İsrail hükümeti, arada olanlar var. Görüşmeler yapılmış ve bu talep edilmiş. Bir şekilde bu savaşın durması ve halkımızı koruyabilmemiz için. Bugün Kürtlerin güçlü bir uluslararası yardıma ihtiyacı var. Kim yardım edebiliyorsa etsin.” şeklindeki sözleri yer aldı.

"KİM YARDIM ETMEK İSTERSE ONLARA KAPIMIZ AÇIK"

Bugün paylaşılan ikinci videoda ise Ahmed’in, “Kim bize yardım ederse gelsin, yapsın. Yani bugün o gün. Bunun dışında ‘biz istiyorduk da olamadık’ diyebileceğiniz başka bir vakit olmayacak. Artık fazla zaman kalmadı. Ateşkes var ama bu ateşkese inancımız kalmadı. Aslında inanmak isterdik. Çünkü daha öncesinde de ateşkes dediler, ilan edilen başkaydı uygulanan başkaydı. Bu ateşkeslere ihtiyatlı yaklaşmaya mecburuz. Ve çözüme odaklanmalıyız. Bu çerçevede kim bize yardım etmek isterse onlara kapımız açık.” şeklindeki ifadeleri yer aldı.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE ANLAŞMA

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.