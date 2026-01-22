- Oscar Ödülleri'nin 98. kez düzenleneceği törenin adayları açıklandı.
2026 yılında 98. kez verilecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.
15 Mart'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan ödül törenlerinde yarışacaklar açıklandı.
İşte senenin Oscar adayları:
EN İYİ FİLM
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
EN İYİ YÖNETMEN
- Chloe Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Joachim Trier (Sentimental Value)
- Ryan Coogler (Sinners)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Timothee Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Benicio del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellen Skarsgard (Sentimental Value)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
- Blue Moon (Robert Kaplow)
- It Was Just An Accident (Jafar Panahi)
- Marty Supreme (Ronald Bronstein & Josh Safdie)
- Sentimental Value (Eskil Vogt & Joachim Trier)
- Sinners (Ryan Coogler)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- Bugonia (Will Tracy)
- Frankenstein (Guillermo del Toro)
- Hamnet (Chloe Zhao & Maggie O'Farrell)
- One Battle After Another (Paul Thomas Anderson)
- Train Dreams (Clint Bentley & Greg Kwedar)
EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ
- Hamnet (Nina Gold)
- Marty Supreme (Jennifer Venditti)
- One Battle After Another (Cassandra Kulukundis)
- The Secret Agent (Gabriel Domingues)
- Sinners (Francine Maisler)
EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
- The Secret Agent (Brezilya)
- It Was Just An Accident (Fransa)
- Sentimental Value (Norveç)
- Sirat (İspanya)
- The Voice of Hind Rajab (Tunus)
EN İYİ ORJİNAL FİLM MÜZİĞİ
- Bugonia (Jerskin Fendrix)
- Frankenstein (Alexandre Desplat)
- Hamnet (Max Richter)
- One Battle After Another (Jonny Greenwood)
- Sinners (Ludwig Goransson)