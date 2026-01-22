Tom Barrack, YPG/SDG ile görüştü: Entegrasyonu destekliyoruz ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, YPG/SDG terör örgütünün elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya geldiğini duyurdu ve ABD'nin entegrasyon desteğini yineledi.

Göster Hızlı Özet

Barrack, ABD'nin, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasındaki entegrasyon sürecine tam destek verdiğini belirtti.

ABD'nin bu süreçte YPG/SDG'ye olan desteğini "entegrasyon" çerçevesinde sınırlı tutması dikkat çekiyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Suriye'de çıkan YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında patlak veren çatışmalar, terör örgütünün geri çekilmesi ve ateşkes anlaşması imzalanmasıyla sona ermişti. Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarda birçok yerleşim yerini YPG/SDG'den kurtarmasının ardından batılı figürler tarafları entegrasyona çağırmıştı. TOM BARRACK YPG/SDG İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X sosyal platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda YPG/SDG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüştüğünü bildirdi. "ABD SÜRECİ İLERLETMEYE YÖNELİK DESTEĞİNİ YİNELEMİŞTİR" Barrack açıklamasında, "ABD, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak tarihli anlaşmada ana hatları çizilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü desteğini ve taahhüdünü yinelemiştir." ifadelerini kullandı. ENTEGRASYON VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ ABD'yi temsil eden Tom Barrack'ın, YPG/SDG'ye olan desteğini "entegrasyon" sınırında tutması dikkat çekti. Dünya Haberleri Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu

