NATO tatbikatına Türkiye damgası: TB3 performansı Almanya’da gündem oldu

NATO, Almanya’da son yılların en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026’yı icra etti.

Tatbikat kapsamında Türkiye, askeri gücünü ve savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise sergilediği performansla tatbikata damga vurdu.

TÜRKİYE’DEN İKİ CEPHEDE STRATEJİK GÜÇ GÖSTERİSİ

Tatbikat kapsamında 2 bin personel, TCG Anadolu, zırhlı unsurlar ve Bayraktar TB3 SİHA’larıyla ön plana çıkan Türkiye, aynı anda iki farklı coğrafyada yürüttüğü sevkiyatla “stratejik intikal” kabiliyetini açık şekilde ortaya koydu.

TSK’nın Baltık Denizi’ne mühimmat ve askeri unsurlar sevk etmesi, eş zamanlı olarak TCG Sancaktar ve beraberindeki iki geminin Somali’ye gönderilmesi, NATO çevrelerinde dikkatle takip edildi.

ZORLU HAVADA BİLE BAYRAKTAR TB3, RAFALE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Tatbikatın Almanya ayağında ise Türkiye’yi öne çıkaran en kritik unsur savunma sanayii oldu.

TB3’ün zorlu hava şartlarına rağmen TCG Anadolu’ya başarılı iniş-kalkış yapması ve Alman sahillerinde gerçekleştirdiği isabetli atışlar, tatbikata katılan ülkelerden tam not aldı.

Sert rüzgâr ve soğuk hava nedeniyle pistlerin riskli olduğu ortamda TB3’ün sorunsuz kalkışı, performansının ne denli üst düzey olduğunu ortaya koydu. Aynı şartlar altında Rafale savaş uçaklarının havalandırılamadığı belirtildi.

ALMAN BASINI TB3'Ü ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Alman basını Türk SİHA'larının TCG Anadolu'dan kalkışını "devrimsel" olarak nitelendirirken Baltık Denizi ve Kiel Körfezi çevresinde yürütülen faaliyetlerde TB3 SİHA'larının büyük sansasyon yarattığı kaydedildi.

TB3'ÜN ATIŞ YAPACAK OLMASI ALMANLARI ENDİŞELENDİRDİ

TB3’ün rüzgâr limiti uluslararası basında merak konusu olurken, SİHA’nın Almanya sahillerinde gerçek mühimmatla atış yapacak olması ülkede tartışma yarattı.

Alman kamuoyunda özellikle aşırı sağ çevrelerin olası tepkilerinden çekinildiği, bu nedenle tatbikat planında yer almasına rağmen atışların “acaba yapılmasa mı?” şeklinde gündeme getirildiği öğrenildi.