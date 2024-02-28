NATO ülkeleri, Macron'un Ukrayna'ya asker konuşlandırma önerisine karşı çıktı Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dillendiren Fransız lider Macron, askeri ittifakta itirazlarla karşılaştı. Yapılan açıklamalarda, bu fikre açıkça karşı çıkıldı.

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker konuşlandırma fikri, Batı'da tartışmalara neden oldu.

Rusya'nın "NATO ile savaş çıkarır" diyerek uyardığı öneri, askeri ittifak üyesi ülkelerden destek bulamadı.

Aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu NATO ülkeleri, Ukrayna'ya kara askeri göndermeyeceklerini açıklayarak Macron'un önerisini geri çevirdi.

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya asker gönderme fikrine karşı çıkan ülkeler, askeri yardımı ise sürdüreceklerini söyledi.

Almanya'dan Macron'un önerisine ret

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Başından beri mutabakata varılan husus gelecek için de geçerlidir." dedi.

Scholz, "Yani ne kara birliklerinin, ne de Avrupa devletleri ya da NATO devletlerinin Ukrayna topraklarına göndereceği askerler olacaktır." ifadesini kullandı.

İngiltere asker göndermeyecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü, Ukrayna'ya geniş çaplı asker konuşlandırma planlarının olmadığını söyledi.

ABD de karşı çıktı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zafere giden yolun" Kiev'e askeri yardım göndermek olduğuna inandığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya savaşmak için asker göndermeyeceğini açıkça ifade etti." denildi.

"Ukrayna'da İspanyol askeri olmayacak"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrine karşı olduklarını ifade etti.

Albares, "Ukrayna'da İspanyol askeri olmayacak. Çünkü barış istiyoruz." dedi.

NATO'da destek bulamadı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler de Macron'un söz konusu fikrine karşı olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifakın Ukrayna'ya muharip birlik gönderme planının olmadığını kaydetti.