NATO: Üyelik askıya alınamaz, ihraç mekanizması yok

NATO, son günlerde gündeme gelen “müttefiklerin cezalandırılması” iddiaları üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. İttifak yetkilileri, mevcut hukuki çerçevede üyelik statüsünün askıya alınmasına veya sona erdirilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığını vurguladı.

"KURUCU ANLAŞMADA BÖYLE BİR HÜKÜM YOK"

Brüksel merkezli NATO’dan bir yetkili, kurucu metin olan Kuzey Atlantik Antlaşması’nda üyelikten çıkarma ya da askıya alma mekanizmasının yer almadığını belirtti.

Yetkili, bu tür bir uygulamanın mevcut anlaşma kapsamında mümkün olmadığına işaret etti.

TARTIŞMALARIN KAYNAĞI: ABD İÇ YAZIŞMALARI

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde hazırlanan bir iç yazışmada, İran’a yönelik operasyonlara destek vermeyen NATO ülkelerine karşı bazı yaptırım seçeneklerinin değerlendirildiği öne sürüldü.

Söz konusu iddialar, ittifak içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ZOR MÜTTEFİKLER" İFADESİ

İddialarda, ABD’nin destek vermeyen ülkeleri “zor müttefikler” olarak tanımladığı ve bu ülkelere karşı çeşitli diplomatik ve siyasi adımların masaya yatırıldığı ileri sürüldü.

Bu kapsamda bazı ülkelerin ittifak içindeki konumlarının sorgulanabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

İSPANYA İDDİALARI REDDETTİ

İspanya’nın ittifaktan çıkarılabileceğine yönelik iddialar da tartışmalar arasında yer aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise söz konusu iddiaları net bir şekilde reddederek, hükümet politikalarının resmi açıklamalar doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Sanchez, ülkesinin müttefiklerle ilişkilerini uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürdüğünü belirterek, NATO içindeki işbirliğinin devam edeceğini dile getirdi.

Uzmanlara göre, NATO’nun kurucu anlaşmasında yer almayan bir yaptırım mekanizmasının uygulanabilmesi için yeni bir hukuki düzenleme yapılması gerekiyor.

Bu durum, ittifak içindeki olası krizlerde nasıl bir yol izleneceği sorusunu yeniden gündeme taşıyor.