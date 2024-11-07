NATO’dan AB ile ortaklaşa 'özel görev gücü' hamlesi

DHA

NATO'dan dikkat çeken hamle geldi...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşı verilecek ortak yanıt hakkında görüşüldü.

'ÖZEL BİR GÖREV GÜCÜ' KURULMASI PLANLANIYOR

Konuya ilişkin detaylar, Rutte'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı.

Paylaşımda, Yoon ile Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu ele aldıklarını söyleyerek, bu eylemi ‘küresel güvenlik için bir dönüm noktası’ olarak yorumladı.

Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinin beklendiğini aktaran Rutte, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğini geliştirmek için ‘özel bir görev gücü’ kurmayı planladığını bildirdi.