NATO'dan ABD'ye Grönland desteği: Söz sahibi olmalılar

AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Oval Ofis’te ağırlayan Trump, dış politika konularını ele aldı.

TRUMP: BENCE İLHAK GERÇEKLEŞECEK

Trump, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceği ile ilgili bir soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

RUTTE'DEN TRUMP'A DESTEK

NATO Genel Sekreteri Rutte de Grönland konusunda Trump'ın açıklamalarına dolaylı olarak destek vererek, ABD'nin de o bölgede söz sahibi olması gerektiğini savundu.

Rutte'nin, NATO üyesi ülkelerden Danimarka'nın egemenlik hakkını göz ardı ederek Trump'a destek vermesi dikkat çekti.

TRUMP'IN GRÖNLAND PLANI

ABD Başkanı Trump, 23 Aralık 2024'te, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Grönland'ın bir ABD eyaleti olma olasılığını da reddederek, ülkenin "satılık olmadığını" açıklamıştı.

Trump, ABD Kongresi'nde 5 Mart'ta yaptığı konuşmada "Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından Egede de, "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor." demişti.