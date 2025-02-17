NATO'dan Ukrayna'da kalıcı barış vurgusu

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Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken, bu kapsamda dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Son olarak, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Burada açıklamlarda bulunan Rutte, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rutte, Kellogg'un bugün NATO'daki müttefiklerle Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı sağlamak için birlikte çalışma konusunda istişarede bulunduğunu belirtti.

Rutte, "Yapacak çok işimiz var. Savaşın sona ermesi ve hepimiz için kalıcı güvenlik amacıyla yakın bir şekilde işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN ÇAĞRI

Kellogg'un, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile planlanan görüşmesi ise von der Leyen'in Paris'teki Ukrayna konulu olağanüstü zirveye katılımı nedeniyle iptal edildi.

Özel Temsilci Kellogg'un "AB'nin Ukrayna'daki barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı, Brüksel'e yapacağı ziyarette ise yalnızca AB tarafının fikrini alacağı" yönündeki söylemi, Avrupalı liderler için alarm verici nitelikte olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bunun üzerine AB, NATO ve İngiltere'yi Paris'te bir araya getirmek için çağrıda bulunmuştu.