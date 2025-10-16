NATO’nun güney hattında Türk SİHA’ları göreve başlıyor

Türkiye, artan bölgesel tehditler karşısında savunma kapasitesini güçlendirirken, aynı zamanda müttefik ülkelerle askeri iş birliğini ve koordinasyonu da stratejik düzeyde derinleştiriyor.

NATO’NUN GÜNEY HATTINDA TÜRKİYE ETKİSİ GÜÇLENİYOR

NATO'nun güney hattındaki caydırıcılığını artırma hamlesi, Türkiye'nin savunma mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha teyit etti.

Polonya, envanterinde bulunan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA), NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri (TAMT) misyonu çerçevesinde Türkiye topraklarına yönlendirdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, resmi X hesabından yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'lerin Türkiye'ye intikal sürecinin resmen başladığını duyurdu.

EN BÜYÜK İKİNCİ GÖREVLENDİRME

Polonya’nın Türkiye’ye konuşlandırdığı SİHA’ların görev tanımı da netleşti.

Polonya’nın TB2’leri, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye’nin güneyindeki deniz güvenliğini izleme görevlerinde faal olarak kullanılacak. SİHA’ların konuşlandırılacağı merkez ise, NATO'nun en kritik merkezlerinden biri olan Adana’daki İncirlik Hava Üssü olarak planlanıyor.

Polonya'nın Türkiye'deki SİHA konuşlandırma hamlesi, NATO Güvence Tedbirleri kapsamındaki ikinci büyük görevlendirmesi olarak kayıtlara geçti.

TB2’LER NATO’NUN AKDENİZ KABİLİYETİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığının konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA) üzerinde operasyonel uçuşlara başlayarak, görev bölgesinde devriye ve keşif operasyonlarının yürütülmesinde yeni bir aşamaya geçti.



12. İnsansız Hava Aracı Üssü'nden temin edilen yeni TB2 platformları, Deniz Havacılık Tugayı'na bağlı birliğin daha önce kullandığı BRYZA uçaklarının yerini alarak, Polonya Askeri Birliği'nin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdı.



TB2'nin Türkiye'ye Özel Güvence Tedbirleri (TAM) kapsamında konuşlandırılması, Akdeniz'de bulunan müttefik kuvvetlerinin NATO kabiliyetlerinde önemli bir artış anlamına gelmektedir. TB2'nin düzenli kullanımı, daha etkili keşif imkânı sağlayacak ve bu da daha yüksek operasyonel etkinliğe dönüşecektir.



Polonya, İttifak'ın güney kanadında istikrarı sağlamak amacıyla müttefikleri aktif olarak desteklemektedir."

Varşova, daha önce de M28 Bryza karakol uçaklarını Türkiye’de konuşlandırmıştı.

Bu uçaklar, o dönemde Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütmek, NATO’nun daimi deniz kuvvetleri ile İngiltere Northwood’daki NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) arasında koordinasyon sağlamak için kullanılıyordu.