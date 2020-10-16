Nazilerin çaldığı 'Kış' tablosu, 87 yıl sonra sahiplerini buldu

1933 yılında çalınan eser, ABD'de Mosse Ailesi'nin varislerine devredildi.

Amerikalı ressam Gari Mechers tarafından çizilen "Winter" (Kış) adlı tablo, paten yapan iki genci anlatıyor.

Tablo, Almanya'da yaşayan yayıncı Rudolf Mosse tarafından 1900 yılında satın alındı.

Mosse'nin 1920'de hayatını kaybetmesiyle ailenin sanat koleksiyonu ve yayınları, Mosse'nin eşi 1924'te ölünce kızına aktarıldı.

NAZİLER TABLOYA EL KOYDU

Nazilerin yönetime gelmesiyle birlikte aile ABD'ye kaçmak zorunda kaldı. 1933 yılında Mosse Ailesi'nin sanat eserleri Nazilerce yağmalanırken, mal varlıklarına da el konuldu.

Kış tablosu, aileden çalınan eserlerden biriydi. Tablo, 1934'ten beri New York Canajoharie'deki Arkell Müzesi'nde bulunuyordu.

VARİSLERİNE TESLİM EDİLDİ

Müze, tablonun yasa dışı olarak alındığını öğrenince 2019'da FBI'a teslim etti. Daha sonra eser, Mosse'nin varislerine devredildi.

ABD'li avukat Antoinette Bacon, "Mosse Ailesi neredeyse her şeyi kaybetti ama umudu kaybetmedi. Bu, Mosse'nin katlandığı acıyı kesinlikle ortadan kaldırmasa da, umarım aileye bir miktar adalet sağlar." dedi.

BİNLERCE ESER ÇALINDI

Naziler, 1930 ve 1940'lı yıllarda binlerce sanat eserini çaldı ya da eserlerin sahipleri ülkeden kaçarken onları satmaya zorladı.

Yağmalanan eserlerden oluşan bir veritabanı 25 binden fazla nesne içeriyor, ancak uzmanlar çalınan parçaların sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor.