Ne sivrisinek, ne arı! Bu yazın en tehlikeli ısırığı: Kendini böyle belli ediyor

Yaz mevsimi, deniz, güneş ve tatil keyfiyle birlikte gelirken, birçok kişi için aynı zamanda dışarıda daha fazla vakit geçirmek anlamına geliyor.

Ancak uzmanlar, bu güzel havaların masum olmadığını hatırlatıyor. Çünkü yaz aylarında artan bazı hayvan türleri, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek ısırıklara neden olabiliyor.

Bu hayvanın ısırığı sadece ciltte tahriş ya da kaşıntı yapmıyor. Bazı vakalarda alerjik reaksiyonlara, ateşe, hatta hastaneye kaldırılmalara yol açabiliyor.

YAZIN GİZLİ TEHLİKESİ

Uzmanlar, genellikle göz ardı edilen ve aslında çok daha ciddi sonuçlara yol açabilecek başka bir tehdide karşı uyarıyor: Akrep sokması.

İlk bakışta fark edilmese de akrep sokmaları, özellikle alerjik bünyelerde ya da doğru müdahale edilmeyen durumlarda ciddi komplikasyonlara hatta ölüme yol açabiliyor. Avrupa'da görülen türlerin çoğu ölümcül olmasa da, soktukları anda yoğun ağrı, şişlik, yanma ve kızarıklık gibi ciddi semptomlar ortaya çıkıyor.

Sosyal medyada sağlık içerikleriyle tanınan İspanyol eczacı Álvaro Fernández, akrep sokmasının belirtilerinin diğer ısırıklarla karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.

AKREP SOKMASI BELİRTİLERİ

Aniden ortaya çıkan şiddetli ağrı,

Hızla şişen ve kızaran bölge,

Uyuşma, mide bulantısı, nefes darlığı gibi tehlikeli reaksiyonlar, derhal tıbbi müdahale gerektiriyor.

NE YAPMALISINIZ?

Isırık sonrası bölge hemen sabun ve suyla yıkanmalı, soğuk kompresle şişlik azaltılmalı. Ancak ağrı şiddetliyse, nörolojik belirtiler varsa ya da kişi alerjikse, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı.