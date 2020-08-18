Netanyahu: BAE ile anlaşma F-35 satışını içermiyor

F-35 savaş uçaklarının Abu Dabi'ye sağlanmasının söz konusu olmadığını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, bu konuda ABD'nin kendilerine garanti verdiğini kaydetti.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması sonrası silah satışı gündeme geldi.

Abu Dabi'nin, Tel Aviv ile yaptığı anlaşma sonucu ABD'den satın alamadığı F-35 savaş jetleri gibi araçları elde edeceği şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Tel Aviv yönetimi, söz konusu iddiaları yalanladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "normalleşme anlaşmasının BAE'ye F-35'lerin satışını sağlayacağı" şeklindeki söylentilerin doğru olmadığı kaydedildi.

"BAE'YE F-35 SATILMAYACAK"

Açıklamada, "Başbakan, İsrail ile barış yapan Arap devletleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye F-35 ve gelişmiş silah satılmasına karşı çıktı. Başbakan, bu tutarlı duruşu ABD yönetimine defalarca dile getirdi ve bu değişmedi." denildi.

BAE ile yapılan barış anlaşmasının bu ülkeye silah satışıyla ilgili herhangi bir madde içermediği ve "ABD'nin, İsrail’in niteliksel üstünlüğünü her zaman koruyacağını" Tel Aviv'e net bir şekilde ilettiği belirtildi.

"F-35, BÖLGEDE BAŞKALARININ ELİNDE OLMAMALI"

İsrail'de koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ise Körfez ülkesi BAE ile, İsrail’in niteliksel askeri gücünü riske atmadan bir anlaşma yapmanın mümkün olduğunu ifade etti.

F-35'in dünyadaki en iyi savaş uçağı olduğunu dile getiren Gantz, "Uçağın bölgede başkalarının elinde olması iyi bir fikir değil." diye konuştu.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri, konuyu Washington ve Abu Dabi ile görüşeceklerini sözlerine ekledi.

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