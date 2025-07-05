Netanyahu döneminde Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim rekoru kırıldı

İsrail, Gazze’ye saldırırken dünyanın ilgisini başka yöne çekerek, yayılmacı planlarına hız verdi.

Canı ile uğraşan Filistinlilerin evlerini yıktı, topraklarına binlerce konut inşa etti.

Bölgede, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kurulan kaçak yerleşim sayısında da keskin bir artış yaşandı.

İSTİLA NETANYAHU DÖNEMİNDE ARTTI

İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği hükümet döneminde işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yasa dışı yerleşimlerin sayısında yüzde 40 artış yaşandığı belirtildi.

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun haberine göre işgal altındaki Batı Şeria, Netanyahu hükümetinin kurulduğu 2022 sonundan bu yana bir yerleşim patlamasına tanık oldu.

YERLEŞİM BİRİMİ SAYISI 128'DEN 178'E YÜKSELDİ

Yerleşim birimlerinin sayısı yüzde 40'lık artışla 128'den 178'e çıktı. Bu süreçte, Filistinlilerin evlerine yönelik benzeri görülmemiş bir yıkım politikası uygulandı.

Mevcut hükümetin kuruluşundan bu yana Batı Şeria'da en az 50 yeni yasa dışı yerleşim yeri kurulacağı açıklandı.

YASA DIŞI İNŞAATLAR SON İKİ YILDA REKOR KIRDI

Batı Şeria'daki mevcut yerleşim yerlerindeki inşaatlar son iki yılda rekor seviyede artış gösterdi ve mevcut hükümet döneminde 41 bin 709 konut inşasına onay verildi.

Habere göre, bu sayı mevcut hükümetten önceki yaklaşık 6 yılda, yani 2017'den 2022'ye kadar olan dönemde kaydedilen sayıyı aştı.

SAVAŞ SÜRERKEN KAÇAK YAPILAR DEVAM ETTİ

Kaçak yerleşim sayısı 2024 sonu itibarıyla 214'e yükselirken bunlardan 66'sı Gazze savaşı sırasında kuruldu.

YERLEŞİM SAYISINDA YÜZDE 300 ARTIŞ

Hükümetin göreve geldiği ilk iki yılda önceki 2 yıla kıyasla bu yerleşimlerin sayısında da yüzde 300'lük artış kaydedildi.

MEZRALAR ÜZERİNDE KENT KURULDU

Kaçak yerleşimlerin çoğu 787 kilometrekarelik geniş mezralar üzerinde kuruldu.

İnşaatlardaki artışın yanı sıra 2013 ila 2023 arasında Batı Şeria'daki yerleşimci sayısında da yüzde 38'lik artış yaşandı ve sayıları 374 binden 517 bine yükseldi.

FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILAR YIKILDI

Hükümet, yerleşim yerleri kurmaya hız verdiği 2 yıllık sürede Filistinlilere ait yapıları yıkma konusunda da rekor kırdı.

2023-2024'te Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1.238 yapı yıkıldı. Bu da önceki 2 yıla oranla yüzde 49'luk artış olduğunu gösterdi.

FİLİSTİN TOPRAKLARINI DEVLET ARAZİSİ İLAN ETTİ

Yerleşimlerin sadece sayısı artmakla kalmadı, bunları birbirine bağlayan yollar da arttı ve genişledi. Mevcut dönemde, Batı Şeria'nın yaklaşık 24 bin dönümü "devlet arazisi" ilan edildi.