Netanyahu: Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesi için iyi bir fırsat var

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes konusunda görüşmeler devam ederken henüz bir ilerleme kaydedilemedi.

"İYİ BİR FIRSAT VAR"

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox televizyonuna verdiği röportajında, "Gazze Şeridi'ndeki canlı ve ölen İsrailli esirlerden yarısının serbest kalacağı, 60 günlük bir ateşkesten bahsediyoruz.

Bence ateşkesin gerçekleşmesi için iyi bir fırsat var ve olacak, aynı şekilde başından beri koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğiz." dedi.

"GÜÇ YOLUYLA BARIŞA İNANIYORUZ"

İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılar döneminde İsrail'de borsanın yükseldiğine dikkati çeken Netanyahu, kendisinin yaklaşık 20 yıl önce Maliye Bakanlığı döneminde yaptığı serbest piyasaya geçiş adımlarının bunda etkisi olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, "Trump ve ben güç yoluyla barış doktrinine inanıyoruz. Önce güç, sonra barış geliyor. Çok güç ortaya koyduk, şimdi de çok fazla barış meyvesi çıkmış görünüyor." diye konuştu.

"BARIŞ MEYVESİ ÇIKTI"

İsrail'in 2020'de Trump'ın bir önceki döneminde bölgede Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmaları olan Abraham Anlaşmaları'na işaret eden Netanyahu, "Çok güç ortaya koyduk, şimdi çok fazla barış meyvesi çıkmış görünüyor. Abraham Anlaşmaları'nı genişletmeye imkan bulacağız." ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 58 BİNİ GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 58 bin Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin kişi de yaralandı.