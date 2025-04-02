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AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından paylaştığı video mesajında, Refah ve Han Yunus şehirlerini birbirinden ayıran yeni bir koridor oluşturduklarını duyurdu.

"Morag Koridoru" adını verdiği bu hattın, "ikinci Philadelphi Koridoru" niteliğinde olduğunu belirten Netanyahu, "Bu gece Gazze'deki operasyonlarımızı yoğunlaştırdık. İsrail ordusu bölgeyi adım adım ele geçiriyor, militanları etkisiz hale getiriyor ve altyapıyı imha ediyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nin bölünmesiyle, İsrail’in elinde tuttuğu esirleri geri almak için baskıyı artırdıklarını belirterek, "Eğer esirlerimizi geri vermezlerse, üzerlerindeki baskıyı daha da artıracağız" dedi.

İSRAİL, REFAH'A KAPSAMLI KARA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi’ndeki saldırıları genişlettiklerini ve daha fazla bölgeyi İsrail’in "güvenlik alanına" dahil etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bu saldırılar kapsamında Refah sakinlerine tahliye emirleri gönderildi. İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına yeniden başlamıştı.