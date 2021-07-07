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    Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i alkışlamadı

    İsrail'de eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanlığı görevini Isaac Herzog’a devreden Reuven Rivlin'i alkışlamadı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 22:27
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    Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i alkışlamadı

    İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog için İsrail Parlamentosunda (Knesset) yemin töreni düzenlendi. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un oğlu, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

    YEMİN TÖRENİ SONRASI GÖREVİNİ DEVRETTİ

    Yemin törenine Herzog’un görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Knesset Sözcüsü Mickey Levy de katıldı.

    1 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI

    Görevini Herzog’a devreden Rivlin, 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa yaptığı konuşma ile veda ederken, Rivlin’i konuşmasının sonunda tüm Knesset üyeleri ayağa kalkarak 1 dakika boyunca alkışladı.

    Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i alkışlamadı VİDEO

    NETANYAHU ALKIŞLAMADI

    Eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu’nun ise Rivlin’i alkışlamadığı görüldü.

    Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i alkışlamadı #1

    Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i alkışlamadı #2

    Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i alkışlamadı #3

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