İsrail'de eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanlığı görevini Isaac Herzog’a devreden Reuven Rivlin'i alkışlamadı.

İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog için İsrail Parlamentosunda (Knesset) yemin töreni düzenlendi. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un oğlu, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

YEMİN TÖRENİ SONRASI GÖREVİNİ DEVRETTİ

Yemin törenine Herzog’un görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Knesset Sözcüsü Mickey Levy de katıldı.

1 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI

Görevini Herzog’a devreden Rivlin, 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa yaptığı konuşma ile veda ederken, Rivlin’i konuşmasının sonunda tüm Knesset üyeleri ayağa kalkarak 1 dakika boyunca alkışladı.

Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i alkışlamadı VİDEO

<br />

NETANYAHU ALKIŞLAMADI

Eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu’nun ise Rivlin’i alkışlamadığı görüldü.