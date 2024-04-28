Ne müteahhit, ne inşaatçı! Hepsi tarih oluyor; Bu makine 80 saatte ev yapıyor… Teknolojinin hızı durağan değil! Son haberler, inşaat sektöründe büyük bir devrimin yaklaştığını gösteriyor. Müteahhitler bu habere çok üzülecek. Bu makine tam 80 saatte ev yapıyor…

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Maine Üniversitesi, dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı olan Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0)'i tanıttı ve inşaat sektörüne yepyeni bir soluk getirdi.

Bu devasa 3D yazıcı, sadece dört günden daha az bir sürede küçük bir evi inşa edebiliyor.

FoF 1.0, Maine Üniversitesi'nin önceki 3D yazıcısının dört katı büyüklüğünde ve inşaat hızıyla dikkat çekiyor.

Bir evi sadece 80 saatte basabilen bu devasa yazıcı, geleneksel inşaat sürelerini gölgede bırakıyor.

Kullanım alanı oldukça geniş

Bu teknolojinin kullanım alanları oldukça geniş. İnşaat sektöründen savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılabilen FoF 1.0, büyük ölçekli üretimde devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor.

Maine kentinin gelecekteki konut ihtiyacını karşılamak için FoF 1.0 gibi hızlı ve verimli bir 3D yazıcının kullanılması planlanıyor.

Bu sayede maliyetlerin düşürülmesi ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasıyla çevresel etkinin artması hedefleniyor.

Bu devasa 3D yazıcı, saate ortalama 225 kg malzeme kullanarak 30 metre uzunluğunda, 9.75 metre genişliğinde ve 5.5 metre yüksekliğinde nesneler basabilme yeteneğine sahip.

Maine Üniversitesi'nin hayata geçireceği Geleceğin Yeşil Mühendislik ve Malzeme Fabrikası (GEM) adlı üretim inovasyon merkezi, FoF 1.0 ve önceki rekor sahibi 3D yazıcının bir arada bulunacağı bir düzce merkez olacak.

Bu merkez, sürdürülebilir üretim uygulamalarının geliştirilmesi ve daha büyük 3D yazıcıların tasarlanması için önemli bir rol üstlenecek.