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    Netanyahu, hükümeti kurması için verilen sürenin uzatılmasını istedi

    İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan bu sürenin uzatılmasını talep etti.
    • 09.12.2022 - 03:27
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    Netanyahu, hükümeti kurması için verilen sürenin uzatılmasını istedi

    İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, Herzog'dan, hükümeti kurma görevi için süreyi 2 haftalığına uzatmasını istedi.

    Netanyahu, Herzog'a "Hükümet kurma müzakereleri sürüyor ve büyük ilerleme kaydedildi." dedi.

    Talebin kabul edilip edilmediği belirsiz

    Başka ayrıntıya yer verilmeyen haberde, İsrail Cumhurbaşkanının, Netanyahu'nun talebini kabul edip etmediğinden de bahsedilmedi.

    Herzog'un, Netanyahu'ya hükümeti kurması için verdiği yasal süre 11 Aralık Pazar günü sona eriyor.

    Netanyahu, hükümeti kurması için verilen sürenin uzatılmasını istedi #1

    İsrail seçimleri aşırı sağcı bir hükümete işaret ediyor

    AA'nın haberine göre, son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok, 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

    Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

    Netanyahu, hükümeti kurması için verilen sürenin uzatılmasını istedi #2


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