Netanyahu ile Macron, Lübnan ve Gazze'deki ateşkesi görüştü

DHA
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazzelilerin dönüşü ve yardımların girişleri sürüyor..
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ ATEŞKES ELE ALINDI
Görüşmede, yakın zamanda ateşkes sağlanan Lübnan ve Gazze'deki son durumun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Macron'un 55’inci Paris Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılacak İsrail'den firmalara karşı daha önceden getirdiği engeli kaldıracağı da bildirildi..
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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