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Netanyahu ile Macron, Lübnan ve Gazze'deki ateşkesi görüştü

Netanyahu ile Macron, Lübnan ve Gazze'deki ateşkesi görüştü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ve Gazze'deki durumu görüştü..