Netanyahu İran'a yüklendi: Füze programına izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetin 40 imza toplayarak yaptığı çağrı üzerine Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler, Gazze'de ateşkes, İran ve ülke gündemindeki konulara değindi.

"İRAN NÜKLEER YA DA BALİSTİK FÜZE PROGRAMINI YENİDEN BAŞLATAMAYACAK"

ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından altıncı defa görüştüğünü aktaran Netanyahu, ilişkilerinin çok iyi olduğunu, büyük konularda anlaştıklarını, "bazı küçük meselelerde görüş ayrılığı yaşadıklarını" belirtti.

Netanyahu, Trump'ın da Gazze'de ateşkese geçmek için İsrail'in şartları Hamas'ın silahsızlandırılması ve buradaki son İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi gerektiği görüşünü benimsediğini dile getirdi.

İran konusunda da Trump ile aynı görüşte olduklarını dile getiren Netanyahu, İran'ın nükleer ya da balistik füze programını yeniden başlatamayacağını, "zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması gerektiğini, bunları izleyeceklerini" söyledi.

Netanyahu, İran genelinde hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestolara işaretle "İranlıların kaderini ellerine alacağı tarihi günlerde olabileceklerini" belirterek, Tahran'ın son günlerde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar karşısında "İran'ın kendilerine saldırırsa sonuçlarına ağır olacağı" tehdidini savurdu.

"İSRAİL, ABD'NİN VENEZUELA'YA KARŞI BU HAMLESİNİ DESTEKLİYOR"

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına değinen Netanyahu, "İsrail, ABD'nin Venezuela'ya karşı bu hamlesini destekliyor. Özgürlük ve gelişimi destekleyen ülkelerin, saldırgan ülkelere karşı bir adımıdır." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun konuşması muhalefet sıralarından müdahalelerle zaman zaman kesildi. Netanyahu, muhalefet saflarına "hükümetinin aldığı en önemli kararın İran'a Haziran 2025'te düzenledikleri saldırı olduğunu, bununla bir varoluş savaşı verdiklerini, bunun karşısında tüm iddialarının yersiz olduğunu" ileri sürdü.

Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin askerlikten muafiyetine ilişkin hazırladıkları yasa tasarısının soruna çözüm getireceğini iddia eden Netanyahu, yasa ile yaklaşık 4 yılda 23 bin Haredi'nin askere alınacağını savundu.

Netanyahu, kamuoyunda hükümetin kontrolünde bir 7 Ekim soruşturma komitesi kurulduğu eleştirilerine karşın, "bağımsız denen bürokratların kendilerini korumaya çalıştığını ve bazılarının kendi çıkarı için devlete zarar verdiğini" ileri sürdü.

MUHALEFET NETANYAHU'YA YÜKLENDİ

Buna karşın kürsüde söz alan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Haredi kesimin askerlikten muaf tutulmasının öldürülen İsrailli askerlerin ailelerini yaraladığını, Netanyahu hükümeti döneminde "güvenliğin kalmadığını" söyledi.

Lapid, kendi hükümetleri döneminde ülkeyi çok daha sakin biçimde yönettiklerini, güvenliği sağladıklarını belirterek ülkede seçimlerin yaklaştığını dile getirdi. İsrail'de erken seçime gidilmezse Ekim 2026 takvimlerde planlanmış seçimleri gösteriyor.