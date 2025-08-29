Netanyahu, İsrail'de Dürzilerle bir araya geldi: Derin bir bağımız var

Temmuz ayının başında, Suriye’nin güneyinde yer alan ve yoğun Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda’da, Şam yönetimi ile Dürzi gruplar arasında 'Özerklik' krizi yaşandı.

Dürzilerin Süveyda'daki özerklik talebi Şam yönetiminde karşılık bulmayınca bölgede büyük bir çatışma patlak verdi ve bu çatışmalar bir süre devam etti.

Dürziler ile yakın ilişkiler kuran İsrail de bu krizden pay çıkarmaya çalıştı.

İsrail, bu krizle beraber Suriye'de kendilerine bir işgal planı için fırsat doğduğunu düşünerek Suriye’nin güneyindeki kritik hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Ancak kriz, kısa sürede Şam yönetiminin müdahaleleri ile ateşkese bağlandı ve İsrail bölgeden çekildi.

NETANYAHU VE DÜRZİLERLE BİR ARADA

Yaşanan bu olayların ardından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dürziler ile bir araya geldi.

İsrail kuzeyindeki Celile'de Dürzi lider Muvaffak Tarif'le bir araya gelen Binyamin Netanyahu, yaptığı konuşmada Dürziler ile derin bir bağlarının olduğunun söyledi.

"EYLEME GEÇMELİYİZ"

Suriye'de umduğunu bulamayan Netanyahu, bir kez daha Dürzileri kışkırtmaya kalkarak, "Yahudiler ve Dürziler arasında derin bağlar var. Bu derin bağ, acil olarak eyleme geçmemizi gerektiriyor. Suriye Dürzilerini koruyacağız." dedi.

Konuşmasında Trump'a da değinen Netanyahu, şöyle devam etti:

"ÖNCE GÜÇ"

Ben saf değilim. Başkan Trump'a da söyledim; ikimiz de 'güç yoluyla barış'a inanıyoruz. Önce güç, sonra barış. Golan'dan Şam'ın güneyine kadar silahsızlandırılmış bir bölge oluşturacağız. Oraya gıda, malzeme ve tıbbî yardım ulaştırılmasını sağlayacak insanî koridor kurulacak.

İSRAİL VE DÜRZİ İTTİFAKI

İsrail, Dürzileri de belirli bir çıkar uğruna destekliyor.

Bu da, Golan Tepeleri'nde olduğu gibi Suriye'nin güneyini de işgal etmek.

İsrail'in bir kısmı, Süveyda kenti ile sınır komşusu. Süveyda'da da Dürzilerin çoğunlukta bulunması üzerine İsrail, stratejik bir hamle uyguluyor ve Dürzilere destek verdiklerini iddia ediyor.

Süveyda'yı özerk bir yapı ile Suriye'den koparmak isteyen İsrail'in ana hedefi, Süveyda'nın Dürziler sayesinde özerk yapıya kavuşması ve burayı da kendi topraklarına katmak.

Netanyahu, özerlik çatışmaları sonrası düzenledikleri saldırıdan birkaç ay önce, tekrar Şeyh Muvaffak Tarif ile bir araya gelmişti. İkilinin bölgede yaşanan her sorunu ele aldığı ve yakın ilişkilerde oldukları bilinen bir gerçek.

Saldırılar başladıktan sonra ise Tarif'in, "Başkan Trump, Netanyahu, Suudi Veliaht Prensi ve Ürdün Kralı'na sesleniyoruz... Süveyda'yı kurtarın." sözleri ile yardım talebinde bulunması da tepkilerin odağı olmuştu.