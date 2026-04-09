Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan çağrısı

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor..

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması imzalandı.

Ancak anlaşmanın imzalandığı gün, İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattığı bildirildi.

Bu durum Avrupa ve bölgede eleştirileri konusu olurken, ABD Başkanı Donald Trump Amerikan basınına ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirdi.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden bahsetti.

"BİBİ İLE KONUŞTUM, BİRAZ SAKİNLEŞTİRECEK"

Trump "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor" dedi.

Trump, açıklamalarında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla azalttığını da öne sürdü.

İRAN İLE ATEŞKESE DEĞİNDİ

Öte yandan Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.

"İRANLI LİDERKEN ÇOK DAHA MAKUL DAVRANIYORLAR"

Ateşkes anlaşması nedeniyle iyimser olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını söyleyen Trump, “İranlı liderler, toplantılarda basına yaptıklarından çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeye razı oluyorlar. Unutmayın, şu anda askeri güçleri yok” dedi.