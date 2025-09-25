Netanyahu tutuklanma korkusuyla ABD rotasını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere Tel Aviv’den ABD’nin New York kentine hareket etti.

"FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELERİ ELEŞTİRECEĞİM"

Uçuş öncesi havalimanında basına konuşan Netanyahu, Genel Kurul’da yapacağı konuşmada Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri eleştireceğini söyledi. Ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Tel Aviv’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılardaki hedeflerini ele alacaklarını ifade etti.

UÇAĞI YİNE ROTA DEĞİŞTİRDİ

Netanyahu’yu taşıyan uçağın, normal rota yerine ABD yolunda bir kez daha farklı bir güzergâh izlemesi dikkat çekti. Flight Radar verilerine göre uçak, Avrupa üzerinden ilerlemek yerine Akdeniz’i boydan boya geçerek New York’a yöneldi. Uçak Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanırken, Fransa hava sahasına girmedi.

UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI ETKİLİ OLDU

İsrail basını, rota değişikliğinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle yapıldığını aktardı.

UCM, 21 Kasım’da, Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı vermişti.