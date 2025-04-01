Netanyahu, yargı reformu protestolarına katılan Eli Sharvit'i atamaktan vazgeçti

DHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski donanma komutanı Eli Sharvit’in, ‘yargı reformu’ karşıtı protestolara katıldığı iddialarının ortaya çıkması ve koalisyon ortaklarının tepkisi üzerine, onu İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in başına getirme kararından geri adım attı.

NETANYAHU, ALTERNATİF ADAY ARIYOR

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Sharvit ile dün gece bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Netanyahu’nun, Sharvit’in görevi devralmaya hazır olmasından dolayı teşekkür ettiği, ancak alternatif adayları değerlendirme kararı aldığını ilettiği kaydedildi.